Lanazione.it - Firenze, i Musei del Bargello celebrano i 550 anni di Michelangelo con visite gratuite

Leggi su Lanazione.it

, 5 marzo 2025 - Ideli 550dalla nascita dicontematiche. E il Museo Nazionale delamplia gli orari di apertura al pubblico. Il 6 marzo ale alle Cappelle Mediceeguidate tra i capolavori del Buonarroti. Unmodo speciale per celebrare un genio soprannominato "Divin Artista" e definito "Artista universale", che fu autentico protagonista del Rinascimento italiano, che già in vita venne riconosciuto dai suoi contemporanei come uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Personalità tanto geniale quanto irrequieta, il suo nome è legato ad alcune delle più maestose opere dell'arte occidentale, fra cui si annoverano il David, il Mosè, la Pietà del Vaticano, la Cupola di San Pietro e il ciclo di affreschi nella Cappella Sistina, tutti considerati traguardi eccezionali dell'ingegno creativo.