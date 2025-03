Thesocialpost.it - Firenze, frontale tra due auto sul by pass del Galluzzo: morta una donna di 37 anni

Una tragedia si è consumata a, nel bydel. Al chilometro 3,200 della statale 741, duemobili si sono scontrate frontalmente, con un bilancio tragico. Irene Furiesi, unadi 37, ha perso la vita, mentre altre due persone — un uomo di 60e unadi 53 — sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, rispettivamente a Torregalli e a Careggi. Le loro condizioni non sono gravi.Ladeceduta viaggiava da sola nella sua. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, così come se la vittima indossasse la cintura di sicurezza. Nonostante la distruzione della parte anteriore di entrambi i veicoli, gli abitacoli sembravano intatti, almeno in apparenza, dopo lo scontro.Irene Furiesi, madre di due gemelli di 4, originaria di Montelupo Fiorentino e residente a Tavarnelle in Val di Pesa, era architetto e lavorava come coordinatrice operativa per Toscana Aeroporti Handling, la società che gestisce il carico e scarico bagagli all’aeroporto di