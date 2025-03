Fiori giganti video dei politici e Conan | il ritorno alla vita di Jovanotti comincia da Pesaro

Leggi su Open.online

Ad aprire la scaletta del PalaJova 2025 – il grandesul palco di– è la sigla di, mitico cartone animato degli anni Ottanta ambientato in un 2028 post apocalittico. Il testo recita: «La guerra è una follia/ma se qualcuno sorride a te/un domani ancora c’è». Si tratta solo del primo appello, del primo rinnovato inno, di un tour che vedrà Lorenzo Cherubini, 58 anni, muoversi in giro per l’Italia per cinquanta date, trentasette delle quali già andate sold out.Il tour della ritura, dopo il bruttissimo incidente in bicicletta avvenuto a Santo Domingo il 15 luglio del 2023, che ha causato all’artista difficilissimi mesi di fisioterapia nonché un grosso spavento, di quelli che deviano la visione della propria esistenza. Rivederlo sul palco di, prima tappa del tour, è stato dunque a tratti commovente: come in quegli istanti che si prende ad inizio show, subito dopo una carrellata velocissima di fotogrammi che ripercorrono tutta la sua, dalle prime apparizioni in tv a quel tremendodentro l’ambulanza, quando ha lasciato tutta la sua comunità con il fiato spezzato dpreoccupazione.