"Fiori d’acciaio" raddoppia con Galiena e Colombari

Un grande cast al femminile per "", la commedia di Robert Harling in scena venerdì alle 21.15 al teatro Rossini di Civitanova e sabato all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino, nella stagione promossa dai Comuni con l’Amat e l’Azienda Teatri di Civitanova. Sul palco Anna, Martina, Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio e Stefania Micheli. ", nella sua versione cinematografica – racconta Michela Andreozzi che condivide la regia con Massimiliano Vado –, è uno dei romanzi di formazione che hanno accompagnato la mia prima giovinezza. Lo vidi in sala poco più che adolescente ed è stato il film che mi ha spiegato cosa significhi essere donne e il concetto di solidarietà femminile. Che poi, tradotto in azione, significa conservare la propria identità, ritagliarsi un ruolo nel mondo, ed essere al contempo capaci di unirsi.