Terzotemponapoli.com - Fiorentina, Palladino: “Napoli? Pensiamo solo al Panathinaikos, Kean? È a disposizione”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Raffaele, tecnico della, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il, andata degli ottavi di finale di Conference League. Queste le sue dichiarazioni:Chi gioca in porta“Gioca Terracciano. È un grande portiere, un grande uomo. Io credo in lui, la società crede in lui. Questo avvicendamento è venuto in maniera natuarale, Pietro all’inizio giocava in campionato e David in Coppa. Abbiamo due portieri forti e un giovane di prospettiva come Martinelli”.Ha individuato la cura di migliorare la media punti?“Nel girone d’andata abbiamo fatto qualcosa di straordinario, superiore alle aspettative. Se avessimo mantenuto quella media saremmo arrivati molto in alto, ma durante la stagione ci sono dei momenti negativi. La cura è continuare a crescere, lavorare e recuperare i ragazzi che sono fuori.