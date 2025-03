Fiorentina doppia assenza pesante contro il Napoli | out Mandragora e Zaniolo

Leggi su Dailynews24.it

si prepara ad affrontare ilnella 28ª giornata di Serie A, ma dovrà farlo senza due pedine chiave. Per la trasferta allo stadio Diego Armando Maradona, Raffaele Palladino non potrà contare su Rolandoe Nicolò, entrambi squalificati dopo aver ricevuto un’ammonizione nella sfidail Lecce. La loro situazione era già .L'articoloil: out