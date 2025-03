.com - Fiorella Mannoia, le date estive del tour con l’orchestra sinfonica

Prosegue anche in estate-Live con Orchestra, l’emozionantediProsegue anche in estate-Live con Orchestra, l’emozionantedi: dopo il grande successo nell’atmosfera intima dei teatri e a pochi giorni dal debutto della reprise primaverile, l’artista romana annuncia a grande richiesta nuovi imperdibili appuntamenti nelle più importanti location all’aperto di tutta Italia. I biglietti per le nuovesono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.Accompagnata ancora una volta dalSaverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, la straordinaria e potente voce diincontra gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più grandi successi sotto i cieli stellati delle più importanti arenedi tutta Italia.