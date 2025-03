Lanazione.it - ‘Finti’ bus di linea, cambia tutto. Tucci: “Tariffe e permessi equiparati ai mezzi turistici”

Siena, 5 marzo 2025 – Il tema ricorreva da anni nel dibattito su turismo e mobilità, senza apparente soluzione. Ora quella soluzione è stata varata dalla giunta, con l’obiettivo di equiparare aqueifin qui ’travestiti’ da autobus di, sfruttando una piega della legislazione regionale. Nel 2024 sono stati 3.587 che, in sostanza, hanno usufruito di un ticket annuale anziché giornaliero (con un enorme risparmio), aggirando l’organizzazione del Comune e in questo caso di Sigerico. “Si tratta di autobus – afferma l’assessore alla mobilità Enrico– che svolgono un servizio turistico a tutti gli effetti ma che, per via di una normativa ambigua a livello regionale, finora hanno ricevuto un trattamento analogo a quello riservato al trasporto pubblico di. Lesaranno adeguate e avvicinate a quelle degli operatori, così come l’accesso, che prevederà fermate ben precise e vieterà la sosta per questo tipo di auto”.