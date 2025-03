Iltempo.it - Fine della guerra e liberazione degli ostaggi: Trump tratta direttamente con Hamas

L'amministrazionesta tenendo colloqui diretti e fino ad ora segreti conper il rilascioamericani prigionieri a Gaza e la possibilità di un accordo più ampio per porrealla. A svelarlo è stato il giornalista di Axios, Barak Ravid, citando due fonti a conoscenza diretta delle discussioni. A gestire i colloqui è l'inviato Usa per gliAdam Boehler, che ha incontrato esponenti del gruppo militante palestinese a Doha nelle ultime settimane, ha riferito il reporter, sottolineando che mai prima Washington si era impegnatacon, designata come organizzazione terroristica nel 1997. Negoziarecon, senza l'adesione di Israele, è un altro passo che gli Usa non hanno mai compiuto, ha sottolineato Ravid, ricordando che dei 59ancora a Gaza, 35 sono morti mentre 22 si ritiene siano ancora vivi e di due non si hanno notizie certe.