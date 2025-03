Anteprima24.it - “Finché giudice non ci separi”: Biagio Izzo al Teatro Diana, dal 12 marzo

Tempo di lettura: 2 minutiDa mercoledì 12in PRIMA NAZIONALE il nuovo ineditospettacolo con“FINCHE’NON CI”scritto da A Fornari, A. Fornari, A Maia, V Sinopoli. Unanuova commedia che racconta le vicende di quattro amici, tuttiseparati: Mauro, Paolo, Roberto e Massimo, ognuno di loro daconsigli su come affrontare questa nuova situazione di separazionee come ritornare a vivere una vita normale Una riflessione divertente sugli splendori e le miserie della vita di coppia. La regia è dello stesso Augusto Fornari Massimo, libraio antiquario, è fresco di separazione e ha appena tentato il togliersi la vita. Ilgli ha levato tutto: la casa, la figlia e lo ha costretto a versare un cospicuo assegno mensile alla moglie. Con quello che resta del suo stipendio gli amici gli hanno trovato uno squallido appartamento, 35 mq, ex casa di appuntamenti.