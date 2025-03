Bergamonews.it - Filippo Caccamo al Gavazzeni con “Le Filippiche – Atto finale”

Seriate. Doppio appuntamento con lo spettacolo di“Le” al cineteatrodi Seriate: giovedì 6 marzo, biglietti ancora disponibili e venerdì 7, serata sold out. I biglietti per la data del 6 marzo sono disponibili alla biglietteria del teatro, in via Carlo Cattaneo 1 a Seriate, e su ticketone.it al prezzo di 42 euro per poltrona numerata, compreso diritto di prevendita. Per info: 035.294868Quasi 2 milioni di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok. Non c’è professore o studente italiano che non rida quotidianamente con i video dell’re comico (ed ex insegnante delle medie)dedicati al tragicomico mondo della scuola.Leè il nuovo spettacolo teatrale di. Un coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano che porta sul palco un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili.