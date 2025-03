Fifa gate | al processo d’appello chiesta condanna di 20 mesi per Blatter e Platini

Leggi su Sportface.it

Il pubblico ministero delcontro l'ex presidente dellaJosephe l'ex presidente della Uefa Michelha chiesto unadi un anno e ottocon la condizionale per i due ex dirigenti del calcio internazionale. L'accusa rimane la stessa: lasarebbe stata truffata per una somma di due milioni di franchi (circa 2 milioni e 125 mila euro). Durante una lunga udienza di tre ore davanti alla Cortestraordinaria del Tribunale penale federale a Muttenz, il procuratore Thomas Hildbrand ha ribadito che lanon aveva previsto alcun compenso per i presunti servizi di consulenza forniti daall'organizzazione calcistica mondiale.