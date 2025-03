Internews24.com - Feyenoord Inter, Zielinski sbaglia un rigore! I nerazzurri sprecano il tris – FOTO

di Redazioneun! Iilper allungare sugli olandesi. Le immaginiBrutto errore da parte di Piotrin, gara attualmente ferma sullo 0-2 per i, che guidano il match grazie alla reti di Lautaro e Thuram.che vanno vicini al, che sarebbe potuto arrivare su calcio di, ma Piotrsi è fatto ipnotizzare dal portiere degli olandesi Wellenreuther Piotr Zieli?ski's penalty is SAVED.??0-2?? pic.twitter.com/NeFnsmWaMi— India Sports Central (@IndSportCentral) March 5, 2025 61? Thuram cade a terra dopo un contrasto con Mitchell – Contatto tra le gambe dei due calciatori, l’arbitro viene richiamato al Var per un check.63? Calcio di! – Dopo aver visionato il contatto, l’arbitro assegna il penalty!65?il calcio di! – Il polacco incrocia, Wellenreuther intuisce e para in tuffo.