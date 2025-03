Internews24.com - Feyenoord Inter, pranzo pre partita: chi ha rappresentato i nerazzurri all’evento

In attesa che l'Inter di Simone Inzaghi scenda in campo alle 18.45 al De Kuip di Rotterdam per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, la dirigenza dei campioni d'Italia ha preso parte al consueto pranzo UEFA pre-gara durante il quale le due società si incontrano per il simbolico appuntamento all'insegna del Fair Play. Presenti per l'Inter, il presidente Beppe Marotta e il vicepresidente Javier Zanetti. Poi arriverà il momento della gara. L'esordio di Van Persie sulla panchina dei biancorossi, dopo il breve regno di Bosschaart, non ha regalato le soddisfazioni attese: solo 0-0 al De Kuip contro il NEC. Sterminata la lista degli assenti per i padroni di casa: Bijlow, Nieuwkoop e Timber hanno già concluso la stagione; ancora indisponibili Trauner, Hwang, Zerrouki, Stengs, Nadje, Milambo e Gonzalez.