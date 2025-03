Inter-news.it - Feyenoord-Inter, otto assenti per van Persie! L’emergenza – Sky

Ilarriva alla partita contro l’del de Kuip senzagiocatori a disposizione per il nuovo allenatore Robin van. Andrea Paventi racconta la situazione su Sky Sport.MATCH – Mancano ormai poche ore alla partita tra, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Sarà il primo capitolo di questa sfida che si concluderà tra una settimana a San Siro. Gli olandesi hanno cambiato molto nelle ultime settimane: l’allenatore per primo, che ora è Robin van, poi l’attaccante titolare. Santiago Gimenez ha lasciato ilper il Milan. La squadra avversaria dell’oggi ha dovuto trovare nuove soluzioni., emergenza da entrambe le parti!EMERGENZA – Andrea Paventi ha raccontato la partita per entrambe le squadre: «Si parte col 3-5-2, Bastoni agirà a tutta fascia ed è un inedito.