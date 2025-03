Oasport.it - Feyenoord-Inter oggi in tv, Champions League 2025: orario, dove vederla, streaming

Leggi su Oasport.it

L’vola a Rotterdam per sfidare ilnella sfida d’andata degli ottavi di finale della2024-di calcio maschile. Primo vero momento della verità nella stagione europea dei nerazzurri, che comincianoil loro percorso nella fase a eliminazione diretta dopo aver evitato i playoff grazie al quarto posto nellaPhase.La banda di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio a Napoli nello scontro diretto per lo Scudetto e attualmente in vetta alla Serie A, affronta una partita potenzialmente delicata in Olanda con diverse assenze (mancano quattro dei cinque esterni a disposizione oltre al portiere titolare Sommer) ed in un periodo di forma non esaltante per quanto visto nelle ultime partite di campionato. Dall’altra parte c’è una squadra da non sottovalutare, che ha eliminato il Milan ai playoff ma che in Eredivisie occupa il quarto posto a -16 dall’Ajax capolista.