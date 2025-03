Internews24.com - Feyenoord Inter LIVE 0-1: Asllani vicino al gol su punizione, si va all’intervallo

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 18:45 allo Stadion Feijenoord ‘De Kuip’ per, ottavo di finale d’andata di Champions League: seguilocon noiTutto pronto allo Stadion Feijenoord ‘De Kuip’ per, gara valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. L’urna di Nyon ha accoppiato la squadra di Robin Van Persie con quella di Simone Inzaghi: la sfida di ritorno andrà in scena martedì 11 marzo a San Siro. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.AGGIORNA LACRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!2? Primo pericolo creato dall’– Barella per Dumfries, tiro-cross dell’olandese che non trova nessun altro compagno in area.5? Bruttovento su– L’arbitro grazia Carranza non estraendo il giallo.