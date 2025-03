Inter-news.it - Feyenoord-Inter, le probabili formazioni per la Champions League

si giocherà oggi alle 18:45 allo Stadio “de Kuip” di Rotterdam: queste leper la partita di oggi, partita dell’andata degli ottavi di finale diCASA – Ildovrà fare i conti con diverse assenze. Circa otto: Bijlow, Stengs, Facundo González, Lotomba, Nieuwkoop, Hwang, Timber, Zerrouki. Più lo squalificato Read. Van Persie, dunque, ha praticamente le scelte obbligate con il vero dubbio che si trova sulla fascia destra dove se la giocano il costaricense Mitchell, che è un difensore centrale e l’ex Twente Smal, che invece è un terzino sinistro. Ma quest’ultimo potrebbe avanzare sulla linea dei centrocampisti insieme a Moder e Milambo. Il vero pericolo per l’però può arrivare in attacco, dove giocheranno tre giocatori moltoessanti, come il brasiliano Paixao, che ai playoff ha fatto vedere i sorci verdi a Kyle Walker, Carranza e Hadj Moussa.