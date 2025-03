Internews24.com - Feyenoord Inter, la probabile formazione scelta da Van Persie

di Redazione, lada Van, per il match di Champions LeagueSarannoalle 18:45 ad aprire il mercoledì degli ottavi di Champions League. I biancorossi arrivano all’ottavo dopo aver eliminato il Milan ai playoff. Per la sfida di Champions League contro i nerazzurri, Vansembra orientato a optare per il modulo 4-3-3. Tra i pali sarà schierato Wellenreuther, protetto da una difesa a quattro formata da Mitchell, Beelen, Hancko e Bueno. A centrocampo, il tecnico punterà su un trio composto da Moder, Smal e Ivanusec. In attacco, il ruolo di prima punta sarà affidato a Carranza, supportato sulle fasce da Moussa sulla destra e Paixao sulla sinistra.(4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Moussa, Carranza, Paixao.