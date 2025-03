Internews24.com - Feyenoord Inter, Inzaghi stravolge il centrocampo: ecchi chi gioca, svelato il modulo a sorpresa

Leggi su Internews24.com

di Redazionequesta sera,ilmeneghino, ecco chianche il nuovoper la Champions League, finalmente ci siamo. Questa sera a sfidarsi saranno gli olandesi e i nerazzurri alle ore 18e45 nel big match di Champions League e per l’occasione Simonepotrebbe con ogni probabilità rimaneggiare il. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Zielinski prenderà il posto di Mkhitaryan e Asllani quello di Calhanoglu, con la possibilità di cambiare– come a tratti accaduto già col Napoli – con un 4-4-2. Un breve passaggio dalla Rosea:– «Come previsto, i dubbi intorno a Calhanoglu sono stati confermati: il turco lascerà con ogni probabilità il ruolo di regista ad Asllani, alla terza consecutiva da titolare in Europa, ma alla prima vera sfida da dentro o fuori.