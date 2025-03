Feyenoord-Inter Inzaghi nel prepartita | In alcuni momenti difenderemo a 4

Leggi su Ilnerazzurro.it

Queste le parole di Simoneai microfoni di Amazon Prime Video neldi, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League al De Kuip.Sulla partita:“Sicuramente sarà una gara difficile in questo stadio e con questa atmosfera. Sappiamo che servirà una grande prestazione. Bastoni? Giocherà un po’ più largo del solito, ma ci sarannoin cuia quattro.”Sugli avversari:“Sappiamo che ilgioca con grande intensità e potrebbe schierare anche quattro attaccanti. Ci aspettiamo una squadra molto aggressiva.”Come rispondere alla loro aggressività?“Dovremo essere pronti, consapevoli che le partite possono cambiare in ogni istante. Loro metteranno grande intensità, noi dovremo fare altrettanto.”