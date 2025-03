Feyenoord-Inter Inzaghi | Molto soddisfatto ma è solo il 1 tempo Bastoni…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo aver salutato i tifosi nerazzurri presenti nel settore ospiti del De Kuip, che gli hanno dedicato un coro, Simonesi presenta ai microfoni di Amazon Prime Video per analizzare la vittoria dell’sul.Sulla solidità difensiva:“Zero gol subiti anche oggi? I ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice in questo stadio. (si ferma a salutare i tifosi, ndr). Il loro supporto è stato fondamentale, sapevamo che avremmo dovuto soffrire. Siamo rimasti compatti e abbiamo fatto un’ottima partita. Ora testa al ritorno, con una sfida di campionato in mezzo che può nascondere delle insidie. Sonodella squadra.”Su Zielinski e Asllani:“Hanno fatto esattamente quello che mi aspettavo. Non avevo dubbi su di loro. Un allenatore deve prendere decisioni e loro hanno risposto alla grande.