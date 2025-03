Internews24.com - Feyenoord Inter, Inzaghi in emergenza ma Van Persie anche peggio: olandesi con soli 15 giocatori disponibili!

di Redazioneinma Vancon15per staseraTra poche ore inizierà, sfida d’andata degli Ottavi di Finale di Champions League al quale la squadra di Simonearriva in pienainfortuni sugli esterni.che coinvolge maggiormente la squadra di Robin Van, con gliche si presenteranno al De Kuip con15 calciatori a disposizione.– «Simonedeve fare i conti con le assenze per infortunio di Carlos Augusto, Darmian, Dimarco e Zalewski. Il tecnico dell’lo evidenzia nella conferenza stampa della vigilia. Stasera allo stadio De Kuip di Rotterdam (dove finora tra le squadre italiane ha vinto soltanto la Roma di Rudi Garcia 10 anni fa nel 2015) in Olanda si gioca l’andata degli ottavi di finale in Champions League, i nerazzurri si presentano in campo con Dumfries nel suo ruolo naturale a destra e Bastoni adattato sulla fascia mancina.