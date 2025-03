Inter-news.it - Feyenoord-Inter, Inzaghi conferma le novità. La probabile formazione

Simonehato quest’oggi lenegli undici provati durante gli ultimi allenamenti. Ladell’in vista della sfida con il.CONFERME – Trovare una disposizione migliore di questa è difficile considerando i tempi ristretti per le prove di. Pochi giorni per allenarsi, pochi giorni per insegnare ai calciatori un nuovo modo di giocare nel rettangolo verde. Come già detto più volte l’è in emergenza per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ma lo è anche il. Al de Kuip la gara vale un pezzo di qualificazione ai quarti, dove la vincente affronterà una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Simoneha provato un undici insolito nelle ultime sessioni d’allenamento e andrà in campo proprio con quest’ultimo.