Internews24.com - Feyenoord Inter, Inzaghi cambia tutto in difesa! Nessuno se l’aspettava, ecco chi gioca in Champions

Leggi su Internews24.com

di Redazione, Simonepronto ad un particolare cambio inchiin Champions League questa sera tra le file dei nerazzurriè in programma questa sera alle ore 18e45. Per l’occasione Simoneè pronto are drasticamente la sua. D’altronde il tecnico nerazzurro si trova in una situazione particolare, con un un numero incredibilmente elevato di partite dare in pochissimo tempo e con qualche infortunio di troppo a cui sopperire, come confermato – in un breve passaggio – ieri in conferenza stampa: «Sappiamo che siamo in emergenza, un’emergenza che non mi era mai capitata da quando alleno. Questo è il calcio e questo è il calendario che dobbiamo fare, andiamo avanti con grandissima fiducia».Bene, ma nel concreto in cosa consisterebbero questi movimenti in? Ve lo diciamo subito, come riportato da La Gazzetta dello Sport, a sorpresa Bisseck potrebbe prendere il posto di Pavard.