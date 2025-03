Feyenoord-Inter formazioni ufficiali | sorpresa a centrocampo Ecco chi sarà il quinto di sinistra

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’, unica squadra italiana rimasta in Champions League, scende in campo a Rotterdam con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino europeo nonostante le difficoltà legate agli infortuni e le conseguenti ripercussioni tattiche. Il fischio d’inizio è affidato al norvegese Espen Eskås, con la partita che prende il via alle 18:45.Confermato il 3-5-2 per l’nonostante l’emergenza. Bastoni alzato adimentre aCalhanoglu va in panchina, al suo posto Asllani. Davanti la Thu-La.(4-3-3):22 Wellenreuther; 20 Mitchell, 3 Beelen, 33 Hancko, 16 Bueno; 7 Moder, 5 Smal, 14 Paixao; 23 Hadj Moussa, 19 Carranza, 38 Osman.A disposizione: 21 Plamenov Andreev, 64 Ka, 9 Ueda, 17 Ivanusec, 25 ’T Zand, 43 Plug, 48 Giersthove, 49 Redmond, 57 Sliti, 68 Kraaijeveld.