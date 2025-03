Inter-news.it - Feyenoord-Inter, doppia importanza! La situazione

Leggi su Inter-news.it

L’si prepara questa sera alla sfida contro il. Un match convalenza per Simone Inzaghi che non lascia nulla al caso. Si cercherà di indirizzare la qualificazione già dal primo turno, e poi servirà capire se alcunipreti posso giocare fuori ruolo. CERTEZZE – L’si prepara a scendere in campo in Olanda contro il. Per l’, saranno due partite complicate anche a livello mentale, non solo fisico visti anche i tanti acciacchi tra difesa e centrocampo. Simone Inzaghi sa bene di doversi affidare, questa volta, anche ad un pizzico di fortuna nonostante abbia messo in campo un gruppo compatto e che sa gestire la pressione. In avanti ci sarà la tanto amata coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In attacco, salvo clamorosi ripensamenti, dovrebbe essere confermata la linea della Thu-La, con il tecnico piacentino che non si discosta dal suo classico modulo.