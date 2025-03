Inter-news.it - Feyenoord-Inter, Bastoni ala e non solo: in tutto quattro novità – CdS

Oggi, andata degli ottavi di finale di Champions League.nell’inusuale ruolo di ala sinistra. Ma nel complesso ci saranno– Per affrontare l’emergenza in corsia, Simone Inzaghi reinventerà un pochettino la sua. La primo mossa, e anche la più eclatante, è quella di Alessandrotutta fascia alla Federico Dimarco. Il difensore azzurro, il cui ruolo congeniale è il braccetto mancino, prenderà le veci dell’esterno nato ad Appiano Gentile, ma che dovrà stare ai box per una ventina di giorni. Ma per quanto riguarda, non sarà l’unicaper Simone Inzaghi. Ce ne sono almeno altre tre: una difesa e due a centrocampo. Sì perché, sottolinea il Corriere dello Sport, dietro aci sarà Francesco Acerbi. Il centrale 37enne, che di mestiere fa il centrale in mezzo nei tre, si sposterà appunto a sinistra per fare il braccetto.