Sololaroma.it - Feyenoord-Inter 0-2, Thuram e Lautaro sugli scudi: Inzaghi in scioltezza

Leggi su Sololaroma.it

La seconda giornata valida per l’andata degli ottavi di Champions League si è finalmente aperta. La prima delle 5 partite in programma questo mercoledì 5 marzo ha visto contrapposte due squadre che stanno vivendo momenti diversi, in un vero e proprio scontro Davide contro Golia. Stiamo parlando del match traed, scese in campo alle 18:45 in terra olandese. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-0 in favore degli ospiti, che si sono portati in grande vantaggio in vista del match di ritorno allo stadio Giuseppe Meazza.Primo tempo inizialmente difficile per i nerazzurri, che ingranano con il passare dei minuti e trovano il vantaggio al 38? con Marcus, abile a colpire di destro sull’invito di Nicolò Barella. Nella ripresa il copione non cambia, con la Beneamata che sigla il definitivo 2-0 conMartinez.