Juventusnews24.com - Feyenoord Inter 0-2, Thuram e Lautaro danno un bel vantaggio ai nerazzurri: Zielinski sbaglia il tris che poteva dire qualificazione

di Redazione JuventusNews240-2,regalano l'andata degli ottavi a Inzaghi: il resoconto della sfida deiL'conquista l'andata degli ottavi di Champions League in Olanda: battuto ilper 2-0 grazie alle reti di. La rivale della Juve in campionato aveva avuto l'opportunità di trovare ilcon Zielinksi che avrebbe volutoquasi sicuramente quarti di finale.Un altro tassello per iche in 9 partite della competizione hanno subito solo una rete.