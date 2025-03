Inter-news.it - Feyenoord-Inter 0-2, pagelle: Bastoni perfetto 7.5, Zielinski shock 5!

L’vince per 2-0 contro ile guadagna un grande vantaggio in vista del ritorno a San Siro.è fenomenale anche da esterno,da. Ledella partita di Champions League. JOSEP MARTINEZ 6.5 – Fa diverse parate nel primo tempo e dà sicurezza alla difesa anche sulle palle inattive. Uscite ed esplosività tra i pali, bene ancora.– DIFESABENJAMIN PAVARD 6 – In un’occasione sbaglia lo stop e regala l’occasione alche colpisce la traversa. L’unico errore della serata in cui gestisce tranquillo.STEFAN DE VRIJ 7 – Domina Carranza nel primo tempo, poi fa l’azione della partita: in uno contro uno con Ueda non si fa saltare e lo ferma in extremis!– dal 72? YANN BISSECK 6 – Sulle palle alte domina sia in difesa che in attacco.