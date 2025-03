Inter-news.it - Feyenoord-Inter 0-2, Lautaro Martinez spacca la porta! Ora San Siro

Termina sul punteggio di 0-2, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-1.SECONDO TEMPO – Si apre nel migliore dei modi la ripresa: al 50? azione insistita con Bastoni a sinistra, palla a rimorchio per Zielinski che trovasolo in area, il capitano lascia partire un siluro da distanza ravvicinata e trova lo 0-2. Brividi, però, al 55?: Osman scappa via sulla sinistra a Pavard, palla dentro per Moder che di piatto batte di prima intenzione, ma la sfera si spegne sulla traversa. Al 63? altro episodio chiave della partita: Thuram entra in area e Mitchell lo colpisce mandandolo a terra, il direttore di gara controlla al VAR e decide di concedere calcio di rigore.