Feyenoord-Inter 0-2 | il primo atto va ai nerazzurri

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’espugna il De Kuip con autorità e si avvicina ai quarti di finale di Champions League. Dopo una mezz’ora complicata, iprendono il controllo e piegano il2-0 grazie ai gol di Thuram e Lautaro Martinez, mettendo in cassaforte un prezioso vantaggio in vista del ritorno a San Siro.La squadra di Inzaghi soffre in avvio, ma sblocca il match al 37’ con un tocco d’esterno di Thuram. A inizio ripresa, Lautaro raddoppia con una potente conclusione dall’area di rigore. Zielinski spreca l’occasione per il tris fallendo un rigore al 66’, poi l’gestisce senza affanni e congela il risultato.Martedì 11 marzo, alle 21, iripartiranno con due gol di margine davanti al proprio pubblico, con la possibilità di amministrare le energie e sfruttare qualche rotazione contro unpenalizzato dagli infortuni.