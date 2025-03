Calciomercato.it - Feyenoord-Inter 0-2, è tornata la Thu-La: quarti di Champions più vicini

Leggi su Calciomercato.it

la decidono i due attaccanti nerazzurri, tornati in gran spolvero: vittoria preziosissima nell’andata degli ottavi diper Inzaghi e sociL’fa il suo dovere e porta a casa un successo importante in casa del, inaugurando al meglio il doppio confronto degli ottavi di. Un po’ di sofferenza in avvio per i nerazzurri, con gli olandesi che come al solito, in casa, provano a metterla sul gran ritmo, ma poi con un gol per tempo dei ritrovati Thuram e Lautaro Martinez i campioni d’Italia risolvono la pratica e si mettono nelle migliori condizioni per provare a passare il turno, tra sei giorni, a San Siro.0-2, èla Thu-La:dipiù– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Nel, la sorpresa di formazione è Osman, che si alterna con Paixao nella posizione di esterno sinistro d’attacco.