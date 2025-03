Inter-news.it - Feyenoord-Inter 0-1 al 45?, la sblocca Thuram! Lautaro Martinez a un passo dal gol

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Partita molto tosta e fisica in questi primi 45 minuti di gioco, con undecisamente più in condizione a livello fisico. Specialmente nei primi 30 minuti, con diversi tentativi di assalto alla porta nerazzurra, ma con un Josepsempre attento a neutralizzare le conclusioni avversarie. La prima grande occasione per l’arriva al minuto 35, quando un cross dalla destra trova Acerbi tutto solo sul lato sinistro dell’area, il difensore lascia partire una conclusione in diagonale che Wellenreuther para però con bravura. È l’anticamera del gol che apre il risultato: minuto 38, apertura perfetta di Barella per Dumfries, cross in mezzo conche anticipa tutti e di destro manda in rete lo 0-1.