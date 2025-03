.com - Festival di Sanremo, il comune vara il bando per organizzarlo, all’insaputa della Rai

Leggi su .com

Ildila gara per l’organizzazione delper i prossimi tre anni, la Rai resta spiazzata dalla notiziaIldihato unper affidare l’organizzazione delper il prossimo triennio, con possibilità di una proroga biennale. Il Consiglio di Stato a maggio dovrà giudicare se è corretta la sentenza del Tar che ha imposto tale meccanismo e ilnon può attendere sino all’estate per avviare il lavoro con il futuro assegnatario. A sorprendere è, però, il fatto che la Rai non è stata avvisata del lancio, oltre al rialzo del prezzo per aggiudicarsi l’asta, con un corrispettivo di almeno 6,5 milioni di euro l’anno, in aumento rispetto ai 5 dell’ultimo periodo.Inoltre chi organizza la manifestazione dovrà sostenere le spese di eventi collaterali, trasmettendoinfiore, la sfilata di carri allegorici che si tiene a marzo, e un altro evento a scelta dell’amministrazione, producendo anche due spettacoli in diretta, di cui uno in estate.