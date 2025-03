Genovatoday.it - Festa di Carnevale a Campomorone con sfilata, pentolaccia e negozi aperti

Leggi su Genovatoday.it

In occasione delil Comune diorganizza una manizione che si svolgerà sabato 8 marzo coinvolgendo tutto il paese. Si inizierà alle ore 14:30 con il raduno di tutti i partecipanti in via A. De Gasperi alta e, a seguire, partenza dellae animazione con i.