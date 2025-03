Lanazione.it - Festa della Donna: "Parliamo di Noi" tra letture e musica

Arezzo, 5 marzo 2025 –: "di Noi" traSabato 8 marzo, in occasioneGiornata Internazionale, l’Amministrazione Comunale di Montevarchi, in collaborazione con la Commissione Comunale per le Pari Opportunità, organizza l’iniziativa "di Noi:di donne per le donne". L'evento, che avrà inizio alle 11.00, si terrà presso il Museo Il Cassero per la scultura e offrirà una riflessione sull’universo femminile attraverso brani letterari, poesie e canzoni. All'iniziativa prenderanno parte anche il Comitato Ginestra e Dintorni e l’Associazione Andos, mentre il "Quartetto Achillea" accompagnerà le performance con la sua. Il quartetto, nato nel 2023, è composto da giovani artisti del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze: Alessia Farnia (violino), Kiara Bego (violino), Davide Semplici (viola) ed Elena Zenere (violoncello), già apprezzato dal pubblico per la sintonia e la qualità delle esecuzioni Alle ore 16.