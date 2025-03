Festa della donna la leggenda ‘errata’ sull’8 Marzo | ecco cosa è accaduto realmente

Leggi su Funweek.it

Perché si festeggia ladelle donne l’8? Le versioni sono tante e non tutte corrispondenti al vero. Ma qual è la verità sulla scelta di questa data eè successo?Perché si festeggia ladelle donne l’8? Si tratta di una“sbagliata”Solitamente il ritornello che ricorre è quello riguardante le operaieCotton, un’industria tessile di New York, che nel1908 cominciarono a scioperare contro le loro disumane condizioni lavorative. La nota tragedia dell’8fu voluta dal proprietariofabbrica, che dopo averle rinchiuse in essa appiccò un incendio che costò la vita a 126 operaie.I fatti di quel giorno drammatico sarebbero veramente da ricordare, sebbene pare proprio che non siano mai avvenuti. Sembra invece che tramite ricostruzioni alquanto fantasiose, quellaCotton sia una versione romanzata dell’incendiofabbrica Triangle, che il 251911 causò la morte di 146 operai di entrambi i sessi.