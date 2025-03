Firenzetoday.it - Festa del cinghiale

Leggi su Firenzetoday.it

Scaldate i palati, affilate le forchette: sta per partire la terza edizione delladel, che come da tradizione si svolgerà presso la Casa del Popolo di Fiesole in via Matteotti, 27/29 nei weekend del 7-8-9, 14-15-16 e 21-22 e 23 marzo 2025. Una straordinaria immersione nei sapori.