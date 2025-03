.com - Fertilità: focus su patologie uterine, diagnosi e trattamento isteroscopico

L’inè una problematica che colpisce un numero crescente di coppie in tutto il mondo. Diverse sono le cause che possono essere alla base di questa condizione. Tra gli strumenti diagnostici più efficaci per indagare le cause dell’infemminile, l’isteroscopia si è affermata come una tecnica fondamentale per identificare e trattare molteche possono ostacolare il concepimento.Si discuterà di questi temi sabato 8 marzo, nel corso del convegno organizzato da idipharma “Isteroscopia e In: dallaalla soluzione”, che si terrà dalle 9 alle 13:30 in via Goffredo Mameli 12, ad Aci Bonaccorsi (Catania). La giornata avrà inizio con il benvenuto del presidente del convegno, il prof. Giuseppe Giuffrida che introdurrà i relatori, tra i massimi esperti del settore.