Fenerbahce v Rangers | line-up statistiche e anteprima

2025-03-05 16:44:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Notizie di squadra perL’ex centrocampista del Manchester United Fred è sospeso per Fener, così come Bright Osayi-Samuel.Diego Carlos e Ismail Yuksek sono assenti a causa di un infortunio, ma Sofyan Amrabat è in forma.La squadra di casa ha diversi giocatori esperti con Edin Dzeko che partner su Top Scorring Youssef En-geniri in attacco.La mezza centrale John Souter è destinata a tornare per i, consentendo a James Tavernier di tornare al suo ruolo più abituato. sulla strada per ?stanbul#Uel pic.twitter.com/e7ovcwrifd–Football Club (@fc) 5 marzo 2025Formazione prevista per: Egribayrat; Skriniar, Soyuncu, Akcicek; Muldur, Amrabat, Szymanski, Kostic; Tadico; En-neysri, dzeko: Butland; Tavernier, Souttar, proper, Jefte; Diomande, Raskin; Cerny, Igamane, Hagi; DesserCome guardare: canale TV, streaming live oncontroinizia alle 20:00 di giovedì 6 marzo ed è disponibile per la visione di TNT Sports 1.