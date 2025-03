Sololaroma.it - Fenerbahce-Rangers, il pronostico di Europa League: Over e non solo

La tre giorni di coppe europee prosegue senza alcun tipo di intoppo, con l’che torna sotto la luce dei riflettori. La Coppa UEFA è entrata nel vivo ed il quadro degli ottavi sta per prendere il via. Uno dei match in programma in questa fase metterà a confronto due possibili outsider per la vittoria del torneo, con la vincitrice che affronterebbe la Roma qualora i giallorossi dovessero superare l’Athletic Bilbao.Stiamo parlando della partita tra, in programma domani giovedì 6 marzo alle 18:45 all’Ulker Stadium. I padroni di casa tenteranno di confermarsi come la favorita di questo scontro, volando al prossimo turno. Gli ospiti, invece, pranno a ribaltare i pronostici e dimostrare di poter essere una delle outsider della competizione., probabili formazioni(3-4-1-2): Egribayat; Muldur, Skriniar, Soyuncu; Aydin, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; En-Nesyri, Dzeko.