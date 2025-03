Thesocialpost.it - Feltri avverte Zelensky: “O ascolta Trump o questo signorino vestito da buzzurro finirà”

Durante un collegamento con Bianca Berlinguer a è sempre Cartabianca su Rete 4, Vittorioha commentato il confronto avvenuto nello Studio Ovale tra il presidente americano Donalde il leader ucraino Volodymyr.Lo scambio tra i due ha messo in evidenza visioni molto diverse sulla guerra in corso.ha accusato il suo omologo di “giocare d’azzardo” con il rischio di una terza guerra mondiale.Leggi anche: Ucraina, Vannacci risponde a Fini: “Le persone di destra devono stare con Kiev? Non riconosce un ombrello da un fucile”Il video della sfuriata dicontroha difeso la posizione dell’ex presidente americano, affermando: “ha detto quello che era logico dire in quel momento“. Il giornalista ha poi sottolineato la dipendenza di Kiev dagli aiuti occidentali: “Il dittatore ucraino deve sapere che finora è riuscito a resistere in base agli aiuti degli americani e non solo degli americani, ma anche i nostri, quelli dell’Europa.