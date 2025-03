.com - Federico Cinà, chi è il tennista azzurro che debutterà a Miami

toc (Adnkronos) – Jannik Sinner non ci sarà, ma aci sarà un italiano in più., giovaneitaliano di appena 17 anni, ha ricevuto a sorpresa una wild card per partecipare al Masters 1000 che si svolgerà dal 16 al 30 marzo in Florida. Persi tratta dell’esordio assoluto nel circuito Atp, che arriverà in uno dei tornei più prestigioni e iconici del calendario Atp. Ma chi ènasce a Palermo il 30 marzo del 2007, con il suo compleanno che, casualità della sorte, coinciderà proprio con la finale del Masters 1000 di. Figlio dello storico allenatore di Roberta Vinci, Francesco, e dell’ex giocatrice professionista Susanna Attili,ha cominciato a giocare a tennis fin da giovanissimo e negli ultimi due anni ha iniziato una scalata che si sta trasformando rapidamente in ascesa.