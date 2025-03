Federcongressi&eventi premia l’innovazione nel mondo del meeting | ecco i vincitori

Leggi su Ildenaro.it

Durante la Convention di Federcongressi&eventi svoltasi a Napoli sono stati assegnati gli Fce Awards, i riconoscimenti istituiti più di 10 anni fa dall’associazione dellaindustry italiana perre l’impegno dei propri soci nell’innovare il settore dei congressi e degli eventi. Gli Fce Awards valorizzano i macro temi della fase di trasformazione e crescita dellaindustry e cioè: creatività, innovazione e sostenibilità.I premi Fce Award Creatività, Fce Award Innovazione e Fce Award Sostenibilità sono stati assegnati per la prima volta da una giuria composta dai 30 giovani selezionati per il Progetto Mentore, iniziativa di Federcongressi&eventi che offre a studenti che frequentano Master e corsi promossi dalle principali Università ed enti di formazione italiani di entrare in contatto diretto con i protagonisti del Mice attraverso la partecipazione gratuita alla Convention.