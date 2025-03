Fast XI | Vin Diesel rivela la finestra di riprese dopo due anni di ritardi

Leggi su Cinefilos.it

XI: VinladiduediXI (X: Parte 2) riceve un nuovo aggiornamento sulleda Vin, che conferma quando è previsto l’inizio della produzione. Uscito nel 2023, il decimo capitolo della serie& Furious si è concluso con un grande cliffhanger, con Dom diche affronta Dante di Jason Momoa. La serie è apparentemente destinata a culminare con l’uscita diXI, ma è stato difficile trovare aggiornamenti concreti su questo film, che vedrà il ritorno del regista Louis Leterrier.In un nuovo post su Instagram,condivide ora un ampio aggiornamento su tutti i suoi progetti in corso e futuri,ndo che c’è un piano in atto per girareXI quest’estate a Los Angeles. “Tra una programmazione folle e l’altra per l’anno”, scrive, “continuiamo a lottare per riportareXI, il finale, a Los Angeles quest’estate!” Guarda il post die la didascalia completa qui sotto, che include aggiornamenti sul suo film Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, altro xXx, un altro The Last Witch Hunter e un film MCU su Groot: View this post on InstagramA post shared by Vin(@vin)Un giornogli Oscar, sono tornato presto al lavoro.