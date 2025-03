Farmaceutica Farmindustria | Settore strategico per salute economia e sicurezza

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "L'industriaè strategica per la, la crescita economica e la. Per laperché le aziende farmaceutiche offrono un contributo fondamentale per ladei cittadini. In Italia, per esempio, in 20 anni la mortalità totale è diminuita del 25% e per le patologie croniche del 35%. Per la crescita .