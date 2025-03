Lanazione.it - Famiglie in difficoltà. L’impegno dell’Acli

Leggi su Lanazione.it

Un servizio per supportare nuclei familiari e persone in. È quello che dal maggio dello scorso anno stanno attuando le Acli di Lucca con l’attivazione dello Sportello. Affiancato al già presente Caf e patronato di via Catalani, il servizio già in questi mesi rappresenta un riferimento importante. Si accede tramite appuntamento, e una volta di fronte alla volontaria che garantisce le prestazioni, si possono avere consulenze per accedere a bonus, bandi Erp e trovare accesso ad altri servizi come nel caso delle bollette. Il tema, fondamentalmente, è quello dei servizi legati alla casa. A rivolgersi agli uffici Acli sono prevalentementestraniere con figli, e persone ultrasessantenni rimaste sole, perlopiù donne. Qui l’aiuto è fondamentale poiché uno dei problemi riscontrati, riguarda proprio l’accesso alla tecnologia: fra questi, l’attivazione dello Spid risulta prioritario.