Ilrestodelcarlino.it - Fallimento dell’Ac Cesena. Obiettivo su Luca Mancini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sedicesima udienza del processo per la bancarotta che si sta svolgendo in tribunale a Forlì davanti al collegio giudicante presieduto da Marco De Leva, è stata dedicata interamente alla posizione di, commercialista e imprenditorete con esperienze politiche e la passione del calcio. Per tre anni, dal 2010 al 2013 è stato un perno dell’attività dell’Associazione Calcio: faceva parte del consiglio d’amministrazione senza deleghe specifiche, ma aveva l’incarico di direttore generale ed era anche il commercialista di riferimento della società. Due sono stati i testimoni ascoltati ieri mattina: l’allora segretario generale Marco Semprini e Giovanni Ungania, commercialista bolognese che ha redatto una relazione sui bilanci di quegli anni per conto della difesa di, curata dagli avvocati Tommaso Guerrini e GianBernardini di Bologna.